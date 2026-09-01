Informations pratiques

Jarnac-Champagne

Journée portes ouvertes au Château de Montifaud

36 route d’Archiac Jarnac-Champagne Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Une journée riche en découvertes et expériences diverses, de la découverte du domaine, de nos produits, nos savoir-faire et un concert pour clôturer cette journée conviviale.

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36 route d’Archiac Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 50 77 visites@chateau-montifaud.com

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English :

A day full of discoveries and a variety of experiences, from exploring the estate and learning about our products and expertise to a concert to round out this enjoyable day.

L’événement Journée portes ouvertes au Château de Montifaud Jarnac-Champagne a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge