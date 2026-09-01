UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jarnac-Champagne

Journée portes ouvertes au Château de Montifaud Jarnac-Champagne

samedi 26 septembre 2026 · Jarnac-Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
36 route d'Archiac
Ville
17520 Jarnac-Champagne
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6

Jarnac-Champagne

Journée portes ouvertes au Château de Montifaud

36 route d’Archiac Jarnac-Champagne Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Une journée riche en découvertes et expériences diverses, de la découverte du domaine, de nos produits, nos savoir-faire et un concert pour clôturer cette journée conviviale.
  .

36 route d’Archiac Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 50 77  visites@chateau-montifaud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day full of discoveries and a variety of experiences, from exploring the estate and learning about our products and expertise to a concert to round out this enjoyable day.

L’événement Journée portes ouvertes au Château de Montifaud Jarnac-Champagne a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge