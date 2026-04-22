Journée Portes Ouvertes au Château du Haut-Barr Saverne
Journée Portes Ouvertes au Château du Haut-Barr Saverne vendredi 1 mai 2026.
Saverne
Journée Portes Ouvertes au Château du Haut-Barr
Château du Haut-Barr Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Ne manquez pas la journée portes ouvertes organisée par l’association Castrum Borra dans le cadre de la journée des Châteaux Forts d’Alsace !
Au programme
– 10 h 30 visite guidée gratuite (durée environ 1 h) bonnes chaussures conseillées
– rencontre avec les bénévoles
– exposition de photos
– intermèdes musicaux (Crista et son accordéon)
– barbecue, boissons et pâtisserie en continu .
Château du Haut-Barr Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 24 19 17 castrum.borra@gmail.com
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English :
L’événement Journée Portes Ouvertes au Château du Haut-Barr Saverne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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