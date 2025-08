Journée Portes Ouvertes au Château Moulin de Lagnet Château Moulin de Lagnet Saint-Christophe-des-Bardes

Journée Portes Ouvertes au Château Moulin de Lagnet

Château Moulin de Lagnet
1 Lieu-dit Larguet
Saint-Christophe-des-Bardes
Gironde

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Dégustations et vente de vins BIO

EXPOSITIONS

Peintures, sculptures et poteries

Bal Trad 21h

Animé par le duo Simone et Ginette

Prix libre Participation au chapeau

REPAS Midi et Soir

Assiette de charcuteries 8 €

Assiette de fromages 7 €

Houmous au citron vert 5€

Assiette du Moulin 14 €

(Burrata et légumes d’été, Huile d’olive aux herbes)

Tajine de poulet au citron confit et olives vertes 15€

Réservation conseillée

ATELIER Avec Raganella

Tataki zomé (empreinte végétale sur tissu)

LIBRAIRIE Bulle et Brioche

Spécialisée en mangas, bandes dessinées, jeunesse et les brioches ! .

Château Moulin de Lagnet 1 Lieu-dit Larguet Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 40 06 contact@moulindelagnet.fr

