JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR Reims

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE

Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR 20 Rue Gambetta Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

Si la curiosité l’emporte…

Vous pourrez découvrir la musique et ses différentes pratiques individuelles, ensemble d’instruments ou orchestres. Cordes, bois, cuivres, percussions, chant, écriture, formation musicale… près de 50 disciplines sont enseignées au CRR.

De quoi faire vibrer vos cinq sens !

Vous pourrez approcher la danse sous 3 esthétiques classique, néo-classique, contemporaine et jazz. De la séance collective aux variations chorégraphique, les fondamentaux du mouvement se déclinent en approches complémentaires.

Histoire de mettre les petits pas dans les grands !

Vous pourrez observer le théâtre dans ses nombreux répertoires contemporain, moderne, classique, voire antique. Il s’agit d’un enseignement collectif réparti en de nombreux ateliers dont l’improvisation, l’interprétation, la direction d’acteur, l’écriture ou encore la culture de la scène.

L’occasion d’être aux premières loges !

Si la curiosité l’emporte… Devenez acteur et spectateur de toutes ces passions, le temps d’une journée festive de partage et d’émotion.

Soyez les bienvenus !

À l’issue de cette journée, ne manquez pas le spectacle de clôture Même pas balle ¡ qui aura lieu à 17 h dans l’auditorium Jacques Murgier.

© CRR de Reims .

Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR 20 Rue Gambetta Reims 51100 Marne Grand Est

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L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès