Journée Portes Ouvertes au Greenfield – Greenfield Séminaires et Spa Isigny-sur-Mer 14 juin 2025 10:00

Calvados

Journée Portes Ouvertes au Greenfield Greenfield Séminaires et Spa 2255 route de la Madeleine Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Journée Portes Ouvertes organisée le samedi 14 juin au Greenfield à Isigny-sur-mer :

Dans le magnifique cadre du domaine restauré du Greenfield, nous accueillons et informons les personnes intéressées par les activités proposées à la rentrée de septembre.

Des séances d’essai sont aussi proposées le matin (aquagym) et l’après-midi (Pilates).

Un jeu concours permettra de gagner 1 an de Pilates.

Nous prendrons les pré-inscriptions pour la rentrée.

Ce sera l’occasion de faire découvrir les lieux et les activités sportives et de bien-être qui y sont proposées Aquagym et Pilates (lundi et jeudi), et les ateliers Aquagym, Aquacircuit, AquaPilates, Aquabike, Pilates, Body Flow, relaxation,… (certains samedis).

Après les séances, les participants peuvent bénéficier de l’espace bien-être Spa avec piscine à 32°C, sauna, hammam ainsi que du jardin zen extérieur.

Autres informations Séances d’essai samedi 14.06.25 (10€ la séance) :

– 10h30 Aquagym

– 11h15 Aquagym

– 14h30 Pilates

– 15h45 Pilates

Journée Portes Ouvertes organisée le samedi 14 juin au Greenfield à Isigny-sur-mer :

Dans le magnifique cadre du domaine restauré du Greenfield, nous accueillons et informons les personnes intéressées par les activités proposées à la rentrée de septembre.

Des séances d’essai sont aussi proposées le matin (aquagym) et l’après-midi (Pilates).

Un jeu concours permettra de gagner 1 an de Pilates.

Nous prendrons les pré-inscriptions pour la rentrée.

Ce sera l’occasion de faire découvrir les lieux et les activités sportives et de bien-être qui y sont proposées Aquagym et Pilates (lundi et jeudi), et les ateliers Aquagym, Aquacircuit, AquaPilates, Aquabike, Pilates, Body Flow, relaxation,… (certains samedis).

Après les séances, les participants peuvent bénéficier de l’espace bien-être Spa avec piscine à 32°C, sauna, hammam ainsi que du jardin zen extérieur.

Autres informations Séances d’essai samedi 14.06.25 (10€ la séance) :

– 10h30 Aquagym

– 11h15 Aquagym

– 14h30 Pilates

– 15h45 Pilates .

Greenfield Séminaires et Spa 2255 route de la Madeleine

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 6 21 31 50 79 anneingridlg@gmail.com

English : Journée Portes Ouvertes au Greenfield

Open Day organized on Saturday June 14th at the Greenfield in Isigny-sur-mer:

In the magnificent setting of the restored Greenfield estate, we welcome and inform people interested in the activities on offer at the start of the new school year in September.

Trial sessions are also available in the mornings (aquagym) and afternoons (Pilates).

A competition will give you the chance to win 1 year of Pilates.

We’ll be taking pre-registrations in September.

This will be an opportunity to discover the premises and the sports and well-being activities on offer: Aquagym and Pilates (Mondays and Thursdays), and workshops in Aquagym, Aquacircuit, AquaPilates, Aquabike, Pilates, Body Flow, relaxation,… (some Saturdays).

After sessions, participants can take advantage of the Spa wellness area with 32°C pool, sauna, hammam and outdoor Zen garden.

Further information: Trial sessions Saturday 14.06.25 (10? per session) :

– 10:30 am: Aquagym

– 11:15 am: Aquagym

– 2.30pm: Pilates

– 15h45 Pilates

German : Journée Portes Ouvertes au Greenfield

Tag der offenen Tür am Samstag, den 14. Juni im Greenfield in Isigny-sur-Mer :

In der wunderschönen Umgebung des restaurierten Landgutes Greenfield empfangen und informieren wir Personen, die an den Aktivitäten interessiert sind, die ab September angeboten werden.

Es werden auch Probestunden am Morgen (Wassergymnastik) und am Nachmittag (Pilates) angeboten.

Bei einem Gewinnspiel kann man 1 Jahr Pilates gewinnen.

Wir nehmen die Voranmeldungen für den Schulbeginn entgegen.

Dies wird eine gute Gelegenheit sein, die Räumlichkeiten und die dort angebotenen Sport- und Wellnessaktivitäten vorzustellen: Wassergymnastik und Pilates (montags und donnerstags) sowie die Workshops Aquagym, Aquacircuit, AquaPilates, Aquabike, Pilates, Body Flow, Entspannung, … (an bestimmten Samstagen).

Nach den Sitzungen können die Teilnehmer den Wellnessbereich Spa mit 32°C warmem Pool, Sauna, Dampfbad sowie den Zen-Garten im Freien nutzen.

Weitere Informationen: Schnupperkurse am Samstag, den 14.06.25 (10? pro Kurs):

– 10:30 Uhr: Wassergymnastik

– 11.15 Uhr: Wassergymnastik

– 14.30 Uhr: Pilates

– 15.45 Uhr: Pilates

Italiano :

Open Day organizzato sabato 14 giugno al Greenfield di Isigny-sur-mer:

Nella magnifica cornice della tenuta restaurata di Greenfield, accogliamo e informiamo le persone interessate alle attività offerte all’inizio del nuovo anno accademico a settembre.

Sono previste anche sessioni di prova al mattino (aquagym) e al pomeriggio (pilates).

Ci sarà anche un concorso per vincere un anno di Pilates.

Le pre-iscrizioni saranno aperte a settembre.

Sarà un’occasione per scoprire le strutture e le attività sportive e di benessere offerte: Aquagym e Pilates (lunedì e giovedì), Aquagym, Aquacircuit, AquaPilates, Aquabike, Pilates, Body Flow e laboratori di rilassamento (alcuni sabati). (alcuni sabati).

Dopo le sessioni, i partecipanti possono usufruire dell’area benessere della Spa con piscina a 32°C, sauna, hammam e giardino Zen all’aperto.

Altre informazioni: Sessioni di prova sabato 14.06.25 (10? per sessione) :

– 10.30: Acquagym

– 11.15: Acquagym

– 14.30: Pilates

– 15.45: Pilates

Espanol :

Jornada de puertas abiertas organizada el sábado 14 de junio en el Greenfield de Isigny-sur-mer:

En el magnífico marco de la finca restaurada de Greenfield, recibimos e informamos a las personas interesadas en las actividades que se ofrecen al inicio del nuevo curso académico en septiembre.

También se ofrecen sesiones de prueba por las mañanas (aquagym) y por las tardes (pilates).

También habrá un concurso para ganar 1 año de Pilates.

Las preinscripciones se realizarán en septiembre.

Será una oportunidad para descubrir las instalaciones y las actividades deportivas y de bienestar que se ofrecen: Aquagym y Pilates (lunes y jueves), y los talleres de Aquagym, Aquacircuit, AquaPilates, Aquabike, Pilates, Body Flow y relajación (algunos sábados). (algunos sábados).

Después de las sesiones, los participantes pueden aprovechar la zona de bienestar del Spa, con su piscina a 32 °C, sauna, hammam y jardín zen al aire libre.

Información adicional: Sesiones de prueba sábado 14.06.25 (10? por sesión) :

– 10.30 h: Aquagym

– 11.15 h: Aquagym

– 14.30 h: Pilates

– 15.45 h: Pilates

L’événement Journée Portes Ouvertes au Greenfield Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-08 par OT Isigny-Omaha