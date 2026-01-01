Journée portes ouvertes au lycée Sonnenberg Carspach

Journée portes ouvertes au lycée Sonnenberg

1 rue du Moulin Carspach Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 13:00:00

2026-01-31

Journée portes ouvertes Lycée technologique, Professionnel et UFA. Venez nombreux!

1 rue du Moulin Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 97 80 contact@lyceesonnenberg.com

Lycée technologique, Professionnel and UFA Open Day. Come one, come all!

