Journée portes ouvertes au parc archéologique Andautonia, Arheološki park Andautonija, City of Velika Gorica

Journée portes ouvertes au parc archéologique Andautonia 13 et 14 juin Arheološki park Andautonija Zagreb County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T12:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Les visiteurs du parc archéologique d’Andautonia peuvent visiter des bâtiments et des rues romains et d’autres découvertes archéologiques intéressantes. En outre, ils peuvent participer à des ateliers et des salles de jeux et voir une exposition sur les senteurs romaines. Les ateliers éducatifs sont destinés à un large public, et une demande préalable n’est pas requise.

Arheološki park Andautonija Ščitarjevo 105A, 10410 Ščitarjevo City of Velika Gorica 10150 Zagreb County +385 (0) 1 4873 101 https://www.amz.hr/hr/posjet/arheoloski-park-andautonija/ U rimsko vrijeme, od 1. do 4. st., središte današnjeg zagrebačkog područja bio je grad Andautonija. Sačuvani dijelovi tog grada mogu se i danas razgledati u selu Ščitarjevu, svega 10-ak km de Zagreba, gdje se od 1994. godine nalazi Arheološki park. Osim obilaska rimskih zgrada i ulica te drugih zanimljivih arheoloških nalaza, smještenih u prekrasnom pejzažu zagrebačke Posavine, svi posjetioci Arheološkog parka mogu sudjelovati u radionicama i igraonicama te razgledati izložbu o rimskim mirisima. Do Ščitarjeva se najbrže stiže Radničkom cestom, preko Domovinskog mosta (na drugom semaforu lijevo), petnaestak minuta od centra Zagreba.

Journées européennes de l’archéologie

©Arheološki muzej u Zagrebu