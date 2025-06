Journée portes ouvertes au Réparlab et Mouchoir de Poche – Le Blanc 28 juin 2025 09:00

Venez découvrir les activitées des associations Réparlab et Mouchoir de poche

Entretien, réparation des appareils en panne avec Réparlab.

Création, mode, textile dans l’atelier du Mouchoir de poche .

14, quai Aubépin

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 9 86 49 45 13 contact@reparlab.org

English :

Come and discover the activities of the Réparlab and Mouchoir de poche associations

German :

Entdecken Sie die Aktivitäten der Vereine Réparlab und Mouchoir de poche

Italiano :

Venite a scoprire le attività delle associazioni Réparlab e Mouchoir de poche

Espanol :

Venga a descubrir las actividades de las asociaciones Réparlab y Mouchoir de poche

