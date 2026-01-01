Journée portes ouvertes au SPA Les Bains Perros-Guirec

Journée portes ouvertes au SPA Les Bains

100 Avenue du Casino Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-11 11:00:00

fin : 2026-01-11 19:00:00

2026-01-11

Dehors, les embruns.

Ici, la chaleur des mains.

Journée portes ouvertes SPA Les Bains Perros-Guirec

Entrez dans un refuge de douceur face à la mer. Découvrez nos espaces bien-être, nos rituels experts et nos soins signatures dans une ambiance cocooning.

– Découverte du spa

– Conseils & soins bien-être

– Offres exclusives Portes Ouvertes

– Marques partenaires Cinq Möndes & Thalgo

Le bien être commence ici. .

100 Avenue du Casino Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 02 91

