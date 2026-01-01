Journée portes ouvertes au SPA Les Bains Perros-Guirec
Journée portes ouvertes au SPA Les Bains Perros-Guirec dimanche 11 janvier 2026.
Journée portes ouvertes au SPA Les Bains
100 Avenue du Casino Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-11 11:00:00
fin : 2026-01-11 19:00:00
2026-01-11
Dehors, les embruns.
Ici, la chaleur des mains.
Journée portes ouvertes SPA Les Bains Perros-Guirec
Entrez dans un refuge de douceur face à la mer. Découvrez nos espaces bien-être, nos rituels experts et nos soins signatures dans une ambiance cocooning.
– Découverte du spa
– Conseils & soins bien-être
– Offres exclusives Portes Ouvertes
– Marques partenaires Cinq Möndes & Thalgo
Le bien être commence ici. .
100 Avenue du Casino Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 02 91
