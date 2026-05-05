Journée portes ouvertes au SPA Les Bains Perros-Guirec
Journée portes ouvertes au SPA Les Bains Perros-Guirec dimanche 10 mai 2026.
Perros-Guirec
Journée portes ouvertes au SPA Les Bains
100 Avenue du Casino Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 12:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
PORTES OUVERTES au Spa Les Bains dimanche 10 mai de 12h à 19h.
Venez découvrir notre univers, 450 m² d’espaces dédiés au bien-être.
Venez nombreux au programme
– Pause bien-être offerte
– Ateliers découvertes
– Conseils personnalisés, diagnostiques peau
– Offres exclusives .
100 Avenue du Casino Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 22 11
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English :
L’événement Journée portes ouvertes au SPA Les Bains Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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