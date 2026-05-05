Perros-Guirec

Journée portes ouvertes au SPA Les Bains

100 Avenue du Casino Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 12:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

PORTES OUVERTES au Spa Les Bains dimanche 10 mai de 12h à 19h.

Venez découvrir notre univers, 450 m² d’espaces dédiés au bien-être.

Venez nombreux au programme

– Pause bien-être offerte

– Ateliers découvertes

– Conseils personnalisés, diagnostiques peau

– Offres exclusives .

100 Avenue du Casino Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 22 11

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English :

L’événement Journée portes ouvertes au SPA Les Bains Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de Perros-Guirec