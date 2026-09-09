Informations pratiques

Bénesse-Maremne

Journée portes ouvertes au Sydec : Découvrez les coulisses de l’assainissement

2205 Route de Capbreton Bénesse-Maremne Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 08:30:00

fin : 2026-10-01 17:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable : explorez les coulisses de l’assainissement !

À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable 2026, le SYDEC organise une journée Portes Ouvertes dans la station d’épuration de Bénesse-Maremne.

Découvrez comment l’eau usée est traitée pour protéger notre environnement.

Des visites guidées seront proposées tout au long de la journée, sur quatre créneaux horaires : 8h30, 10h30, 14h, 15h30.

Cette visite sera l’occasion de découvrir les coulisses du traitement de l’eau, de rencontrer les agents du SYDEC et d’échanger sur les enjeux locaux liés à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

Les visites étant limitées en nombre (20 personnes), merci de bien vouloir vous inscrire en amont pour réserver votre créneau horaire (avant le 28 septembre dernier délai) .

2205 Route de Capbreton Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée portes ouvertes au Sydec : Découvrez les coulisses de l’assainissement

L’événement Journée portes ouvertes au Sydec : Découvrez les coulisses de l’assainissement Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI LAS