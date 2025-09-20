Journée Portes Ouvertes au Technicentre Est Européen à Pantin (93) Technicentre Est Européen – SNCF Voyageurs Pantin

Journée Portes Ouvertes au Technicentre Est Européen à Pantin (93) Samedi 20 septembre, 10h00 Technicentre Est Européen – SNCF Voyageurs Seine-Saint-Denis

Accès uniquement en transports en commun (métro ligne 5 – RER E)

Aucun parking sur place

Tenue obligatoire : pantalon + chaussures fermées et plates

️ Entrée gratuite sur inscription obligatoire via le site Affluences

Au programme : visites guidées, démonstrations techniques, échanges avec nos équipes passionnées, visite de cabine de conduite TGV, atelier artistique, apiculteur, food truck breton et animations ludiques pour les enfants ! Une journée riche en découvertes pour toute la famille.

Technicentre Est Européen – SNCF Voyageurs Rue du Cheval Blanc 93500 Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 18 36 10 78 https://lr.linkedin.com/company/technicentre-est-europ%C3%A9en Plongez dans les coulisses de la maintenance des trains TGV INOUI et découvrez un site industriel d'exception, habituellement fermé au public.

Au programme : visites guidées, démonstrations techniques, échanges avec nos équipes passionnées, visite d’une cabine de conduite TGV et animations ludiques pour les enfants ! Une journée riche en découvertes pour toute la famille. Adresse : Rue du Cheval Blanc – 93500 Pantin

Dernière entrée à 15h

