Journée portes ouvertes au Temple Protestant de Corbeil Essonnes Temple protestant de Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes

Journée portes ouvertes au Temple Protestant de Corbeil Essonnes Samedi 20 septembre, 10h00 Temple protestant de Corbeil Essonnes Essonne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Visite du temple et d’une exposition temporaire

Découverte du batiment et de l’histoire des protestants de Corbeil

Visite guidée de groupes possible sur RDV : corbeil-evry@epurp.fr

Temple protestant de Corbeil Essonnes 16 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France https://corbeil-evry.epudf.org/ [{« link »: « mailto:corbeil-evry@epurp.fr »}] Temple Protestant contruit en 1862 pour les communautés protestantes Luthérienne et Réformée du secteur. Aujourd’hui, propriété de l’Eglise Protestante Unie de France. Parking : allée Aristide Briand

(c) Eglise Protestante unie de Corbeil Evry