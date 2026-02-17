Journée Portes Ouvertes au Vignoble Réthoré Davy Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre

Journée Portes Ouvertes au Vignoble Réthoré Davy

Saint-Rémy-en-Mauges 1001 Les Vignes Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le Vignoble Réthoré Davy organise une journée portes ouvertes à Saint-Rémy-en-Mauges

Le Vignoble Réthoré Davy vous donne rendez-vous le samedi 11 avril, de 10h à 19h, à Saint-Rémy-en-Mauges, pour une journée festive au domaine.

Venez déguster leur gamme de vins de cépages, désormais certifiée BIO.

DEGUSTATION/VENTE toute la journée

13h00 L’UNIVERS A COCKTAILS cocktails vin, huitres, maki

17h00 L’INSTANT APÉRO accords mets et vins, concert avec le groupe YouKoolGang .

Saint-Rémy-en-Mauges 1001 Les Vignes Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 12 58 contact@rethore-davy.fr

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English :

Vignoble Réthoré Davy organizes an open day at Saint-Rémy-en-Mauges

L’événement Journée Portes Ouvertes au Vignoble Réthoré Davy Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges