Journée Portes Ouvertes au Vignoble Réthoré Davy Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre
Journée Portes Ouvertes au Vignoble Réthoré Davy Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre samedi 11 avril 2026.
Journée Portes Ouvertes au Vignoble Réthoré Davy
Saint-Rémy-en-Mauges 1001 Les Vignes Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le Vignoble Réthoré Davy organise une journée portes ouvertes à Saint-Rémy-en-Mauges
Le Vignoble Réthoré Davy vous donne rendez-vous le samedi 11 avril, de 10h à 19h, à Saint-Rémy-en-Mauges, pour une journée festive au domaine.
Venez déguster leur gamme de vins de cépages, désormais certifiée BIO.
DEGUSTATION/VENTE toute la journée
13h00 L’UNIVERS A COCKTAILS cocktails vin, huitres, maki
17h00 L’INSTANT APÉRO accords mets et vins, concert avec le groupe YouKoolGang .
Saint-Rémy-en-Mauges 1001 Les Vignes Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 12 58 contact@rethore-davy.fr
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English :
Vignoble Réthoré Davy organizes an open day at Saint-Rémy-en-Mauges
L’événement Journée Portes Ouvertes au Vignoble Réthoré Davy Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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