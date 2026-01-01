Journée Portes ouvertes au Village de la Tour La Chaise-Dieu

Journée Portes ouvertes au Village de la Tour

Route de Vichy RD 906 La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 15:00:00

2026-01-17

Journée portes ouvertes au Village de la Tour de 10h à 15h le samedi 17 janvier 2026 visite guidée des lieux, histoire du village, projets en cours et perspectives d’avenir au cours de ce moment convivial, l’occasion d’échanger nos vœux

Route de Vichy RD 906 La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 54 49 79 fdecourson@yahoo.fr

English :

Open House at Village de la Tour from 10 a.m. to 3 p.m. on Saturday, January 17, 2026: guided tour of the premises, history of the village, current projects and future prospects during this convivial event, an opportunity to exchange our best wishes

