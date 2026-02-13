Journée Portes Ouvertes au Wagon Lille, Le Wagon Lille, Lomme
Journée Portes Ouvertes au Wagon Lille Mardi 24 mars, 14h00 Le Wagon Lille Nord
Début : 2026-03-24T14:00:00+01:00 – 2026-03-24T17:00:00+01:00
Vous sentez qu’il est temps de changer de voie ou d’enrichir votre CV avec de nouvelles compétences tech ?
Plongez dans notre univers le temps d’une Journée Portes Ouvertes au Wagon Lille et découvrez comment nos formations AI Software, Data Analytics et Data Science & IA peuvent vous aider à construire une carrière alignée avec vos ambitions.
Au programme :
- Atelier d’initiation : « Codez votre première page web avec HTML &CSS » ou « Interrogez des bases de données avec SQL »
- Visite du campus : découvrez les espaces d’apprentissage et l’ambiance unique du Wagon
- Rencontre avec notre équipe : échangez avec Simon directeur du campus de Lille, nos formateurs et alumni
- Présentation des formations : identifiez le programme adapté à votre projet, et explorez le contenu détaillé
- Solutions de financement : explorez les options disponibles (paiement échelonné, aides publiques et bourses…)
Les informations à ne pas manquer :
- Mardi 24 mars – 14h à 17h
- Campus du Wagon Lille – 2 avenue des Saules, 59000 Lille
- Apportez votre ordinateur
- Événement gratuit – inscription obligatoire
Prochaines rentrées :
Du 13 avril au 12 juin 2026 – temps plein
Du 23 mai au 21 novembre 2026 – temps partiel
L’équipe du Wagon Lille
