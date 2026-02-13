Journée Portes Ouvertes au Wagon Lille, Le Wagon Lille, Lomme

Journée Portes Ouvertes au Wagon Lille Mardi 24 mars, 14h00 Le Wagon Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T14:00:00+01:00 – 2026-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-24T14:00:00+01:00 – 2026-03-24T17:00:00+01:00

L’inscription à l’événement se fait via notre site web

Vous sentez qu’il est temps de changer de voie ou d’enrichir votre CV avec de nouvelles compétences tech ?

Plongez dans notre univers le temps d’une Journée Portes Ouvertes au Wagon Lille et découvrez comment nos formations AI Software, Data Analytics et Data Science & IA peuvent vous aider à construire une carrière alignée avec vos ambitions.

Au programme :

Atelier d’initiation : « Codez votre première page web avec HTML &CSS » ou « Interrogez des bases de données avec SQL »

Visite du campus : découvrez les espaces d’apprentissage et l’ambiance unique du Wagon

Rencontre avec notre équipe : échangez avec Simon directeur du campus de Lille, nos formateurs et alumni

Présentation des formations : identifiez le programme adapté à votre projet, et explorez le contenu détaillé

Solutions de financement : explorez les options disponibles (paiement échelonné, aides publiques et bourses…)

Les informations à ne pas manquer :

Mardi 24 mars – 14h à 17h

Campus du Wagon Lille – 2 avenue des Saules, 59000 Lille

Apportez votre ordinateur

Événement gratuit – inscription obligatoire

Prochaines rentrées :

Du 13 avril au 12 juin 2026 – temps plein

Du 23 mai au 21 novembre 2026 – temps partiel

L’équipe du Wagon Lille

Le Wagon Lille 2 Avenue des Saules, 59160 Lille Lomme 59160 Nord Hauts-de-France

