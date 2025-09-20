Journée Portes Ouvertes « Carrière Bronzo Aubagne » Carrière Bronzo Perasso Aubagne

Journée Portes Ouvertes « Carrière Bronzo Aubagne »

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 15h. Carrière Bronzo Perasso 2730 route de la Ciotat Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Journée Portes Ouvertes coorganisée avec l’UNICEM (L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction).

Journée dédiée à la découverte du secteur d’activité des carrières avec une approche sur les différents métiers et les enjeux ainsi que les actions mis en place autour de la biodiversité et de la réduction carbone.

Inscription obligatoire. .

Carrière Bronzo Perasso 2730 route de la Ciotat Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Open Day co-organized with UNICEM (L?Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction).

German :

Tag der offenen Tür mitorganisiert von UNICEM (L?Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction).

Italiano :

Open Day organizzato in collaborazione con l’UNICEM (Unione Nazionale delle Industrie di Carriere e Materiali da Costruzione).

Espanol :

Jornada de puertas abiertas coorganizada con UNICEM (L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction).

