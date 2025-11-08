Journée Portes Ouvertes aux Sablés de Nançay Nançay
Journée Portes Ouvertes aux Sablés de Nançay
Route de Salbris Nançay Cher
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
2025-11-08
Visite de l’atelier, rencontre avec l’équipe, histoire, fabrication, dégustations, les Sablés de Nançay vous attendent pour partager leur quotidien et leurs valeurs.
Les +
Promenades en calèche, exposition de voitures anciennes.
Avec la participation de Biscuiterie Chocolaterie Mercier , Covifruit, Le domaine Cordier (Reuilly) et les confitures de Sologne.
De nombreuses idées cadeaux pour préparer de belles fêtes de fin d’année. .
Route de Salbris Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 19 lessablesdenancay@orange.fr
English :
Visit the workshop, meet the team, history, production, tastings, the Sablés de Nançay are waiting for you to share their daily life and their values.
German :
Besichtigung der Werkstatt, Treffen mit dem Team, Geschichte, Herstellung, Verkostungen die Sablés de Nançay erwarten Sie, um an ihrem Alltag und ihren Werten teilzuhaben.
Italiano :
Visitate il laboratorio, incontrate il team, scoprite la storia, la produzione e le degustazioni: i Sablés de Nançay vi aspettano per condividere con voi la loro vita quotidiana e i loro valori.
Espanol :
Visite el taller, conozca al equipo, la historia, la producción, la degustación, los Sablés de Nançay le esperan para compartir su vida cotidiana y sus valores.
