Journée Portes Ouvertes aux Sablés de Nançay

Route de Salbris Nançay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-11 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Visite de l’atelier, rencontre avec l’équipe, histoire, fabrication, dégustations, les Sablés de Nançay vous attendent pour partager leur quotidien et leurs valeurs.

Les +

Promenades en calèche, exposition de voitures anciennes.

Avec la participation de Biscuiterie Chocolaterie Mercier , Covifruit, Le domaine Cordier (Reuilly) et les confitures de Sologne.

De nombreuses idées cadeaux pour préparer de belles fêtes de fin d’année. .

Route de Salbris Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 19 lessablesdenancay@orange.fr

English :

Visit the workshop, meet the team, history, production, tastings, the Sablés de Nançay are waiting for you to share their daily life and their values.

German :

Besichtigung der Werkstatt, Treffen mit dem Team, Geschichte, Herstellung, Verkostungen die Sablés de Nançay erwarten Sie, um an ihrem Alltag und ihren Werten teilzuhaben.

Italiano :

Visitate il laboratorio, incontrate il team, scoprite la storia, la produzione e le degustazioni: i Sablés de Nançay vi aspettano per condividere con voi la loro vita quotidiana e i loro valori.

Espanol :

Visite el taller, conozca al equipo, la historia, la producción, la degustación, los Sablés de Nançay le esperan para compartir su vida cotidiana y sus valores.

L’événement Journée Portes Ouvertes aux Sablés de Nançay Nançay a été mis à jour le 2025-10-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE