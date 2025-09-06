Journée Portes Ouvertes avec Rock’Caliente Europia Aix-en-Provence

Samedi 6 septembre 2025 de 11h à 19h. Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La rentrée approche, et pour cela nous vous donnons rendez-vous pour notre Journée Portes Ouvertes à ne pas manquer ! Si vous ne savez pas quelle danse vous fera voyager, c’est l’occasion de le découvrir venez nous rencontrer !

Cours d’essai, démos des profs, jam sessions une journée immersive pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend cette année.



Participer à la Journée Portes Ouvertes, c’est l’occasion de :

– Profiter d’une journée immersive et avoir un avant-goût de ce qui vous attend cette année

– Rencontrer nos professeurs

– Assister à des démonstrations de danse

– Participer à des cours d’essai OFFERTS que vous soyez seul·e ou accompagné·e !

– Bénéficier du dernier jour (jusqu’à 19h) d’inscription au tarif pré-rentrée de -15% pour effectuer votre inscription annuelle.





Programme de la journée :

● Ouverture des portes à partir de 11h

● Cours et démos de 11h30 à 18h30

● Pot offert de 18h30 à 19h30

● Programme détaillé de la journée à venir.



Une autre occasion de nous rencontrer ? Forum des Associations et du Bénévolat, Dimanche 14 Septembre sur le Cours Mirabeau. .

Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 82 65 09 contact@rockcaliente.fr

English :

Back to school is just around the corner, and we’re looking forward to seeing you at our not-to-be-missed Open Day! If you don’t know which dance will take you on a journey, this is your chance to find out: come and meet us!

German :

Das neue Schuljahr steht vor der Tür, und deshalb laden wir Sie zu unserem Tag der offenen Tür ein, den Sie nicht verpassen sollten! Wenn Sie noch nicht wissen, welcher Tanz Sie auf eine Reise mitnehmen wird, ist dies Ihre Gelegenheit, es herauszufinden: Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns kennen!

Italiano :

Il nuovo anno scolastico è alle porte e vi aspettiamo al nostro imperdibile Open Day! Se non sapete quale danza vi porterà in viaggio, questa è l’occasione per scoprirlo: venite a conoscerci!

Espanol :

El nuevo curso escolar está a la vuelta de la esquina y te esperamos en nuestra ineludible Jornada de Puertas Abiertas Si no sabes qué baile te llevará de viaje, esta es tu oportunidad de descubrirlo: ¡ven a conocernos!

