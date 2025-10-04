Journée portes ouvertes Bibliotheque de Hénsanal Hénansal

Journée portes ouvertes Bibliotheque de Hénsanal Hénansal samedi 4 octobre 2025.

Journée portes ouvertes Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliotheque de Hénsanal Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Le samedi 4 octobre 2025 – 10h-17h Journée portes ouvertes à la bibliothèque de Hénansal

10h30 : lecture pour les petits

11h : café/thé et lectures partagées

12h-14h : pique-nique avec vos animateurs et boite à idées

14h-16h : jeux de sociétés : la nouveauté de la bibliothèque !

16h30-17h : lecture de contes pour les tous petits

Bibliotheque de Hénsanal 2 rue de l’école 22400 Henansal Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

Le samedi 4 octobre 2025 – 10h-17h Journée portes ouvertes à la bibliothèque de Hénansal