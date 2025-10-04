Journée portes ouvertes Bibliothèque Miquelon-Langlade Miquelon-Langlade

Journée portes ouvertes Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Miquelon-Langlade Saint-Pierre-et-Miquelon

La Bibliothèque de Miquelon-Langlade participe à l’évènement Biblis en folie et vous propose d’ouvrir ses portes ce samedi 4 octobre de 10h30 à 12h00.

L’occasion de venir découvrir nos collections et nos nouveautés que nous avons sélectionné spécialement pour l’occasion.

En plus, une activité sur l’automne pour les 3-8 ans est proposée. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un parent. Pour des raisons d’organisation, vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos jolies têtes blondes et venir passer un agréable moment en famille.

Tous à vos agendas, c’est samedi 4 octobre que ça se passe à la bibliothèque !

Bibliothèque Miquelon-Langlade 2 rue Baron de l'Espérance 97500 Miquelon Miquelon-Langlade 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 0508410563

La bibliothèque de Miquelon est une ancienne maison d'architecture traditionnelle construite en 1865 et achetée par la Municipalité il y a une trentaine d'années. A l'origine, la Maison aurait été construite dans la seconde partie du 19ème siècle pour le médecin de l'île. Le bâtiment a subi une réorganisation intérieure lors de son achat afin d'ouvrir tout l'espace et de le transformer en bibliothèque.

En 2016, des travaux de rénovations ont été réalisés et a permis de créer un accès pour les personnes à mobilité réduite.

Pour les amoureux de la lecture, c’est près de 9 000 ouvrages qui vous attendent dont 2 635 ouvrages destinés aux enfants et adolescents.

Occasionnellement, la bibliothèque propose pour vos petites têtes blondes âgées de 2 à 5 ans des activités bricolage sur divers thèmes suivi d’une lecture de conte. Quelques activités sont également proposées pour les enfants âgées de 6 ans et plus.

