Journée portes ouvertes Bibliothèque municipale De Meilhan Meilhan

Journée portes ouvertes Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Meilhan Landes

gratuit

Entre amis,en famille, seul en équipe…. venez chercher votre carnet de route

Au programme :

Des énigmes à résoudre

Une ballade ludique et immersive

Un événement exceptionnel qui transformera Meilhan en terrain de jeu grandeur nature

Escape game inédit

Journée portes ouvertes

de 10h à 16h

Auberge espagnole !

Présentation du planning d’activités pour l’année 2025/2026 !

Bibliothèque municipale De Meilhan ROUTE PORT D’ORION 40400 Meilhan Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558441470

