Journée portes ouvertes Bibliothèque municipale De Meilhan Meilhan
Journée portes ouvertes Bibliothèque municipale De Meilhan Meilhan samedi 4 octobre 2025.
Journée portes ouvertes Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Meilhan Landes
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Entre amis,en famille, seul en équipe…. venez chercher votre carnet de route
Au programme :
Des énigmes à résoudre
Une ballade ludique et immersive
Un événement exceptionnel qui transformera Meilhan en terrain de jeu grandeur nature
Escape game inédit
Journée portes ouvertes
de 10h à 16h
Auberge espagnole !
Présentation du planning d’activités pour l’année 2025/2026 !
Bibliothèque municipale De Meilhan ROUTE PORT D’ORION 40400 Meilhan Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558441470
Entre amis,en famille, seul en équipe…. venez chercher votre carnet de route
ministère de la culture