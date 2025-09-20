Journée portes ouvertes CABC Basket (Gymnase de Bouquet) Brive-la-Gaillarde
Journée portes ouvertes CABC Basket (Gymnase de Bouquet) Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.
Journée portes ouvertes CABC Basket (Gymnase de Bouquet)
Rue Roger Pecheyrand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Tu as entre 5 et 10 ans, viens essayer le basket et rencontrer des nouveaux copains.
De 9h à 11h. .
Rue Roger Pecheyrand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Journée portes ouvertes CABC Basket (Gymnase de Bouquet)
German : Journée portes ouvertes CABC Basket (Gymnase de Bouquet)
Italiano :
Espanol : Journée portes ouvertes CABC Basket (Gymnase de Bouquet)
L’événement Journée portes ouvertes CABC Basket (Gymnase de Bouquet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-04 par Brive Tourisme