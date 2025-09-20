Journée portes ouvertes CABC Basket (Gymnase de Bouquet) Brive-la-Gaillarde

Rue Roger Pecheyrand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Tu as entre 5 et 10 ans, viens essayer le basket et rencontrer des nouveaux copains.

De 9h à 11h. .

