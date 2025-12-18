Journée portes ouvertes Campus Arts et Métiers d’Aix-en-Provence Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Journée portes ouvertes Campus Arts et Métiers d’Aix-en-Provence

Samedi 31 janvier 2026 de 10h à 17h. Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence 2 Cours Des Arts et Métiers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Arts et Métiers, grande école d’ingénieurs et des technologies organise sa Journée Portes Ouvertes sur le campus d’Aix-en-Provence

L’école sera présentée dans sa globalité. Etudiants, personnels et enseignants seront disponibles pour répondre aux questions des visiteurs.

Vous pourrez ainsi en savoir plus sur la vie étudiante au sein du campus et de la résidence, les différentes voies d’accès aux programmes de formation, les innovations pédagogiques, les stages, l’insertion professionnelle, les opportunités d’études à l’international,…

Des visites guidées et des conférences vous seront également proposées pour découvrir les activités du campus et les métiers de l’ingénieur de demain. .

Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence 2 Cours Des Arts et Métiers Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cecile.pecheur@ensam.eu

English :

Arts et Métiers, a leading engineering and technology school, organizes its Open Day on the Aix-en-Provence campus

