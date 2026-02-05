Journée Portes Ouvertes Campus des métiers de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire
Journée Portes Ouvertes Campus des métiers de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 14 mars 2026.
39 avenue de Vignola Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Journée portes ouvertes au Campus des métiers.
Participez à nos Journées Portes Ouvertes une occasion unique de visiter nos centres de formation et trouver une formation en apprentissage !
39 avenue de Vignola Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 35 48
English : Journée Portes Ouvertes Campus des métiers de Barbezieux
Open Day at the Campus des métiers.
Take part in our Open Days: a unique opportunity to visit our training centres and find an apprenticeship!
