Journée Portes ouvertes Campus Montaury Université de Pau et des Pays de l’Adour Anglet

Journée Portes ouvertes Campus Montaury

Université de Pau et des Pays de l’Adour Allée du Parc Montaury Anglet Pyrénées-Atlantiques

Le campus universitaire de Montaury organise sa journée portes ouvertes. Venez rencontrer et échanger avec les enseignants et étudiants des différentes filières proposées sur le site d’Anglet.

Les filières et formations proposées sur le campus Montaury

• ISA BTP Ecole d’ingénieurs en bâtiment et travaux publics

Bâtiments Constructions et réhabilitations Génie civil et maritime Habitat & énergie Réseaux & infrastructures durables Méthodes et hors site

• ISA NUM Ecole d’ingénieurs en informatique

Ingénierie Logicielle Ingénierie des données et intelligence artificielle Ingénierie des technologies de l’information

• Collège STEE Sciences et Technologies pour l’Energie et l’environnement

Licences Sciences de la vie Physique/Chimie

• IUT de Bayonne et du Pays Basque

Informatique Génie Industriel et Maintenance

• Collège SSH Sciences Sociales et Humanités

STAPS .

Université de Pau et des Pays de l’Adour Allée du Parc Montaury Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

