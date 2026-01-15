Journée Portes ouvertes Campus Montaury Université de Pau et des Pays de l’Adour Anglet
Journée Portes ouvertes Campus Montaury Université de Pau et des Pays de l'Adour Anglet samedi 7 février 2026.
Journée Portes ouvertes Campus Montaury
Université de Pau et des Pays de l’Adour Allée du Parc Montaury Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Le campus universitaire de Montaury organise sa journée portes ouvertes. Venez rencontrer et échanger avec les enseignants et étudiants des différentes filières proposées sur le site d’Anglet.
Les filières et formations proposées sur le campus Montaury
• ISA BTP Ecole d’ingénieurs en bâtiment et travaux publics
Bâtiments Constructions et réhabilitations Génie civil et maritime Habitat & énergie Réseaux & infrastructures durables Méthodes et hors site
• ISA NUM Ecole d’ingénieurs en informatique
Ingénierie Logicielle Ingénierie des données et intelligence artificielle Ingénierie des technologies de l’information
• Collège STEE Sciences et Technologies pour l’Energie et l’environnement
Licences Sciences de la vie Physique/Chimie
• IUT de Bayonne et du Pays Basque
Informatique Génie Industriel et Maintenance
• Collège SSH Sciences Sociales et Humanités
STAPS .
