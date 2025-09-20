Journée portes ouvertes Carrière d’Albon Route de Vermenas Albon

Route de Vermenas Carrières Delmonico-Dorel Albon Drôme

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Accompagné de nos équipes, venez découvrir l’usine robotisée de préfabrication béton et la production de granulats recyclés et de carrière.

Route de Vermenas Carrières Delmonico-Dorel Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 36 31 88 camille.bruyere@deldo.net

English :

Accompanied by our teams, come and discover the robotized concrete prefabrication plant and the production of recycled and quarried aggregates.

German :

In Begleitung unserer Teams können Sie die robotergesteuerte Betonfertigteilanlage und die Produktion von Recycling- und Steinbruchzuschlagstoffen kennenlernen.

Italiano :

Accompagnati dai nostri team, venite a scoprire l’impianto robotizzato di prefabbricazione del calcestruzzo e la produzione di aggregati riciclati e di cava.

Espanol :

Acompañado por nuestros equipos, venga a descubrir la planta robotizada de prefabricación de hormigón y la producción de áridos reciclados y de cantera.

L’événement Journée portes ouvertes Carrière d’Albon Albon a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche