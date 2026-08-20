Journée Portes Ouvertes – Carrière Durance Granulats, Base nautique Olivier Fregeac, Peyrolles-en-Provence

Informations pratiques

Journée Portes Ouvertes – Carrière Durance Granulats Vendredi 18 septembre, 10h30 Base nautique Olivier Fregeac Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Journée Portes Ouvertes

Durance Granulats

Une journée pour imaginer les futurs possibles du Val de Durance et découvrir les savoirs faire de l’Entreprise

Au cours de cette journée, différents ateliers gratuit et en accès libre vous seront proposés pour aller à la découverte de nos métiers :

– Parcours déambulatoire et immersif dans nos activités et savoirs faire,

– Visites en mini bus de nos sites déjà réaménagés : agriculture, loisirs ou naturel

– Balades en rosalies à la découverte de Chloée, la dragline de 800 tonnes, et du parc photovoltaïque flottant

– Ateliers pour les enfants : ils pourront grimper dans les engins ou les piloter !

– Toutes nos initiatives en faveur de l’environnement.

Nos équipes vous attendent nombreux et avec le sourire.

Inscriptions recommandées pour profiter au mieux de la journée, au lien suivant : ici

Faites d’une pierre, deux coups !

Cette journée est également organisée dans le cadre de la manifestation communale Eau’tour du Lac, une journée festive et pédagogique autour de l’eau et de la bioversité (plus d’info ici)

Base nautique Olivier Fregeac chemin de plantain, 13860 Peyrolles-en-Provence Peyrolles-en-Provence 13860 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://tally.so/r/2EV6Qb »}, {« link »: « https://www.facebook.com/photo/?fbid=1047709954625556&set=a.263544059708820 »}] Lac de Peyrolles-en-Provence (base nautique)

Journée Portes Ouvertes

© Durance Granulats