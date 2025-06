JOURNÉE PORTES OUVERTES CASERNE DE POMPIERS DU PONT DE MONTVERT quartier de l’estournal Pont de Montvert Sud Mont Lozère 6 juillet 2025 07:00

Lozère

JOURNÉE PORTES OUVERTES CASERNE DE POMPIERS DU PONT DE MONTVERT quartier de l’estournal Caserne de Pompiers Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Les sapeurs pompiers du Pont de Montvert vous ouvrent leurs portes le dimanche 6 juillet à partir de 10h !

Au programme activités pour les petits et les grands, démonstration de secours en direct, découverte du matériel et des véhicules et repas paëlla ( tarif 15€ / réservation du repas au 06 70 06 70 59 )

quartier de l’estournal Caserne de Pompiers

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 70 06 70 59

English :

The Pont de Montvert firefighters open their doors to you on Sunday July 6 from 10am!

On the program: activities for young and old, live first-aid demonstrations, discovery of equipment and vehicles, and a paëlla meal (cost 15? / reserve your meal on 06 70 06 70 59)

German :

Die Feuerwehr von Le Pont de Montvert öffnet am Sonntag, den 6. Juli ab 10 Uhr ihre Türen für Sie!

Auf dem Programm stehen Aktivitäten für Groß und Klein, Live-Demonstrationen von Rettungsmaßnahmen, die Entdeckung der Ausrüstung und der Fahrzeuge sowie ein Paella-Essen (Preis 15? / Reservierung des Essens unter 06 70 06 70 59)

Italiano :

I Vigili del Fuoco di Pont de Montvert vi aprono le porte domenica 6 luglio dalle 10.00!

In programma: attività per grandi e piccini, dimostrazione di primo soccorso dal vivo, scoperta di attrezzature e veicoli e pasto a base di paëlla (prezzo 15? / prenotare il pasto al numero 06 70 06 70 59)

Espanol :

El cuerpo de bomberos de Pont de Montvert le abre sus puertas el domingo 6 de julio a partir de las 10h

En el programa: actividades para grandes y pequeños, demostración en directo de primeros auxilios, descubrimiento de equipos y vehículos y comida en paëlla (precio 15? / reserve su comida en el 06 70 06 70 59)

