Journée Portes Ouvertes Centre Équestre Les Petites Rivières Villandry 29 juin 2025 11:00

Indre-et-Loire

Journée Portes Ouvertes Centre Équestre Les Petites Rivières Lieu-dit Les Hucaudières Villandry Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Dimanche 2025-06-29 11:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-06-29

Venez découvrir notre univers équestre.

• Baptêmes poney gratuits pour les enfants (à partir de 3 ans)

• Démonstrations d’équitation

• Buvette et restauration sur place

• Vente de matériel d’occasion

Lieu-dit Les Hucaudières

Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 26 31 78 les-petites-rivieres0977@orange.fr

English :

Come and discover our equestrian world.

? Free pony baptisms for children (from 3 years old)

? Riding demonstrations

? Refreshment bar and on-site catering

? Sale of second-hand equipment

German :

Kommen Sie und entdecken Sie unsere Welt des Reitsports.

? Kostenlose Pony-Taufen für Kinder (ab 3 Jahren)

? Reitvorführungen

? Getränke und Speisen vor Ort

? Verkauf von gebrauchtem Material

Italiano :

Venite a scoprire il nostro mondo equestre.

? Battesimo gratuito dei pony per i bambini (a partire da 3 anni)

? Dimostrazioni di equitazione

? Rinfresco e ristorazione in loco

? Vendita di attrezzature di seconda mano

Espanol :

Venga a descubrir nuestro mundo ecuestre.

? Bautizos en poni gratuitos para niños (a partir de 3 años)

? Demostraciones de equitación

? Refrescos y catering in situ

? Venta de material de segunda mano

L’événement Journée Portes Ouvertes Centre Équestre Les Petites Rivières Villandry a été mis à jour le 2025-06-21 par Tours Val de Loire Tourisme