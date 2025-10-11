Journée Portes Ouvertes Centre Incendie et Secours Centre de secours Saint-Rémy-de-Provence
samedi 11 octobre 2025.
Journée Portes Ouvertes Centre Incendie et Secours
Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 16h30. Centre de secours Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 16:30:00
2025-10-11
Samedi 11 octobre, le Centre d’incendie et de secours de Saint-Rémy-de-Provence vous ouvre ces portes.
Rendez-vous aux journées portes ouvertes du Centre d’incendie et de Secours le samedi 11 octobre de 9h00 à 16h30.
L’équipe des sapeurs pompiers vous propose
– une exposition des véhicules,
– un stand de recrutements,
– des ateliers de pédagogiques,
– des manœuvres.
Retrouvez une buvette et une restauration sur place. .
Centre de secours Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 00 18 amicalepompiersre@gmail.com
English :
On Saturday, 11 October., the Saint-Rémy-de-Provence Fire and Rescue Centre will open its doors to the public.
German :
Am Samstag, den 11. Oktober, öffnet die Feuerwehr- und Rettungswache von Saint-Rémy-de-Provence ab 9 Uhr ihre Türen für Sie.
Italiano :
Sabato 11 ottobre, il centro antincendio e di soccorso di Saint-Rémy-de-Provence vi aprirà le porte.
Espanol :
El sábado 11 de octubre, el centro de bomberos y salvamento de Saint-Rémy-de-Provence le abrirá sus puertas.
L’événement Journée Portes Ouvertes Centre Incendie et Secours Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles