Journée Portes Ouvertes Centre Incendie et Secours Centre de secours Saint-Rémy-de-Provence

Journée Portes Ouvertes Centre Incendie et Secours Centre de secours Saint-Rémy-de-Provence samedi 11 octobre 2025.

Journée Portes Ouvertes Centre Incendie et Secours

Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 16h30. Centre de secours Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Samedi 11 octobre, le Centre d’incendie et de secours de Saint-Rémy-de-Provence vous ouvre ces portes.

Rendez-vous aux journées portes ouvertes du Centre d’incendie et de Secours le samedi 11 octobre de 9h00 à 16h30.



L’équipe des sapeurs pompiers vous propose

– une exposition des véhicules,

– un stand de recrutements,

– des ateliers de pédagogiques,

– des manœuvres.



Retrouvez une buvette et une restauration sur place. .

Centre de secours Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 00 18 amicalepompiersre@gmail.com

English :

On Saturday, 11 October., the Saint-Rémy-de-Provence Fire and Rescue Centre will open its doors to the public.

German :

Am Samstag, den 11. Oktober, öffnet die Feuerwehr- und Rettungswache von Saint-Rémy-de-Provence ab 9 Uhr ihre Türen für Sie.

Italiano :

Sabato 11 ottobre, il centro antincendio e di soccorso di Saint-Rémy-de-Provence vi aprirà le porte.

Espanol :

El sábado 11 de octubre, el centro de bomberos y salvamento de Saint-Rémy-de-Provence le abrirá sus puertas.

L’événement Journée Portes Ouvertes Centre Incendie et Secours Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles