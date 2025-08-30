Journée portes ouvertes Centre nautique de Bordeaux Lac – Aviron Bruges

Journée portes ouvertes Centre nautique de Bordeaux Lac – Aviron Bruges samedi 30 août 2025.

Journée portes ouvertes Samedi 30 août, 09h00 Centre nautique de Bordeaux Lac – Aviron Gironde

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-30T09:00:00 – 2025-08-30T17:00:00

Fin : 2025-08-30T09:00:00 – 2025-08-30T17:00:00

L’Émulation nautique de Bordeaux organise une journée portes ouvertes le samedi 30 août pour tous les publics, adultes et jeunes à partir de 10 ans !

Venez découvrir l’aviron en famille ou entre amis et goutez au plaisir de glisser sur l’eau.

Venez comme vous êtes, mais si possible en tenue de sport.

Centre nautique de Bordeaux Lac – Aviron Boulevard Jacques Chaban Delmas , 33520 Bruges Bruges 33520 Le Tasta Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeaux-aviron.fr »}]

Venez essayer gratuitement l’aviron aviron sport

José Rodrigues