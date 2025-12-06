Journée Portes Ouvertes Château La Garde Château La Garde Martillac

Journée Portes Ouvertes Château La Garde

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Découvrez le Château LA GARDE lors des Journées Portes Ouvertes !

Au programme visite, dégustation de vins, food truck et tarifs préférentiels ! .

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 91 18 93 hospitality.lagarde@dourthe.com

