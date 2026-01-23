Journée portes ouvertes

8-10 Rue Guimon Latouche Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’École Terrade de Châteauroux organise une journée portes ouvertes afin de faire découvrir ses formations dans les domaines de l’esthétique, de la coiffure et de la santé.

Au programme visite de l’établissement, rencontre avec l’équipe pédagogique et échanges autour des différents parcours de formation. .

8-10 Rue Guimon Latouche Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 53 02 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

École Terrade in Châteauroux is organizing an open day to showcase its training courses in beauty, hairdressing and health.

L’événement Journée portes ouvertes Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme