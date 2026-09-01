Informations pratiques

Châteauroux

Journée portes ouvertes

8-10 Rue Guimon Latouche Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-11-21 2027-01-23 2027-03-20 2027-06-19

L’École Terrade de Châteauroux organise une journée portes ouvertes afin de faire découvrir ses formations dans les domaines de l’esthétique, de la coiffure et de la santé.

Au programme : visite de l’établissement, rencontre avec l’équipe pédagogique et échanges autour des différents parcours de formation. .

8-10 Rue Guimon Latouche Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 53 02 28

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English :

École Terrade in Châteauroux is organizing an open day to showcase its training courses in beauty, hairdressing and health.

L’événement Journée portes ouvertes Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme