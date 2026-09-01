Journée portes ouvertes Châteauroux
samedi 19 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Journée portes ouvertes
8-10 Rue Guimon Latouche Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-11-21 2027-01-23 2027-03-20 2027-06-19
L’École Terrade de Châteauroux organise une journée portes ouvertes afin de faire découvrir ses formations dans les domaines de l’esthétique, de la coiffure et de la santé.
Au programme : visite de l’établissement, rencontre avec l’équipe pédagogique et échanges autour des différents parcours de formation. .
8-10 Rue Guimon Latouche Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 53 02 28
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English :
École Terrade in Châteauroux is organizing an open day to showcase its training courses in beauty, hairdressing and health.
L’événement Journée portes ouvertes Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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