Journée portes ouvertes Auberge-musée du caviar Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Informations pratiques

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Journée portes ouvertes

Auberge-musée du caviar 7 rue du chateau Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Auberge-Musée du caviar et de l’esturgeon vous ouvre ses portes.

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Auberge-musée du caviar 7 rue du chateau Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 57 63 00

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English :

As part of European Heritage Days, the Caviar and Sturgeon Inn and Museum is opening its doors to visitors.

L’événement Journée portes ouvertes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique