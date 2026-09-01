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AGENDA · Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

Journée portes ouvertes Auberge-musée du caviar Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

samedi 19 septembre 2026 · Auberge-musée du caviar · Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Auberge-musée du caviar
Adresse
7 rue du chateau
Ville
17120 Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet
Département
Charente-Maritime
Tarif

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Journée portes ouvertes

Auberge-musée du caviar 7 rue du chateau Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Auberge-Musée du caviar et de l’esturgeon vous ouvre ses portes.
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Auberge-musée du caviar 7 rue du chateau Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 57 63 00 

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English :

As part of European Heritage Days, the Caviar and Sturgeon Inn and Museum is opening its doors to visitors.

L’événement Journée portes ouvertes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique

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