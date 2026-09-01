Journée portes ouvertes Auberge-musée du caviar Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
samedi 19 septembre 2026 · Auberge-musée du caviar · Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet
Informations pratiques
Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
Journée portes ouvertes
Auberge-musée du caviar 7 rue du chateau Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Auberge-Musée du caviar et de l’esturgeon vous ouvre ses portes.
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Auberge-musée du caviar 7 rue du chateau Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 57 63 00
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English :
As part of European Heritage Days, the Caviar and Sturgeon Inn and Museum is opening its doors to visitors.
L’événement Journée portes ouvertes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique
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