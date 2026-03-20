JOURNÉE PORTES OUVERTES CHEZ GUSTUMO Cave Gustumo Torreilles
JOURNÉE PORTES OUVERTES CHEZ GUSTUMO Cave Gustumo Torreilles samedi 18 avril 2026.
JOURNÉE PORTES OUVERTES CHEZ GUSTUMO
Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
La cave Gustumo vous ouvre ses portes pour une journée conviviale placée sous le signe de la découverte, du partage et de la gourmandise !
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Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 79 55 contact@gustumo.com
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English :
The Gustumo cellar opens its doors to you for a convivial day of discovery, sharing and gourmet delights!
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES CHEZ GUSTUMO Torreilles a été mis à jour le 2026-03-20 par BIT DE TORREILLES