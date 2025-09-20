Journée portes ouvertes chez l’Eau du Valenciennois Vicq

L’eau du valenciennois vous ouvre ses portes en réalité augmentée§

visite de l’unité de production d’eau potable de Vicq.

Vous avez toujours voulu savoir d’où vient l’eau qui coule de votre robinet ? Le site de production de L’eau du Valenciennois situé à Vicq vous ouvre ses portes !

A travers une visite en réalité augmentée, vous pourrez suivre le parcours de l’eau depuis

son prélèvement dans la nappe phréatique jusqu’aux citernes de chloration, dernière étape avant d’être distribuée jusqu’à votre robinet. L’occasion aussi d’en savoir plus sur les

différents procédés utilisés et contrôles réalisés pour garantir la production d’une eau

de qualité, pouvant être consommée en toute sécurité!

A partir de 7 ans.

places limitées

inscription obligatoire pour réserver votre créneau de visite portesouvertes.suez.fr 0 .

97 Rue de Fresnes Vicq 59970 Nord Hauts-de-France

English :

L’eau du valenciennois opens its doors to you in augmented reality§

visit the Vicq drinking water production unit.

German :

Das Wasser von Valenciennois öffnet Ihnen seine Türen in Augmented Reality§§

besichtigung der Trinkwasserproduktionseinheit in Vicq.

Italiano :

L’acqua di Valenciennes vi apre le porte in realtà aumentata§

visitate l’unità di produzione di acqua potabile Vicq.

Espanol :

El agua de Valenciennes le abre sus puertas en realidad aumentada§

visite la unidad de producción de agua potable Vicq.

