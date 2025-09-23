Journée portes-ouvertes chez Petits-fils Rennes NORD Agence RENNES NORD Rennes

Découvrez votre futur chez Petits-fils !Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle ? Ne manquez pas nos Journées Portes Ouvertes le 23 septembre 2025, de 9h30 à 16h00, au 11 rue Franz Heller, 35700 Rennes.Venez rencontrer notre équipe et découvrir le métier d’auxiliaire de vie à travers des témoignages inspirants de nos salariés. Participez également à un atelier de réalité virtuelle pour plonger au cœur de notre activité et comprendre les enjeux de notre métier.C’est l’occasion idéale pour échanger directement avec nos recruteurs et poser toutes vos questions sur les opportunités qui s’offrent à vous.Inscription obligatoire via « Mes événements emplois » ou par mail Nous avons hâte de vous accueillir et de partager avec vous notre passion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T16:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/486936

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine