Journée Portes Ouvertes | Chocolaterie Chabert Chocolaterie Chabert Fonroque
Journée Portes Ouvertes | Chocolaterie Chabert Chocolaterie Chabert Fonroque samedi 28 mars 2026.
Journée Portes Ouvertes | Chocolaterie Chabert
Chocolaterie Chabert 7 Route de Saint-Julien Fonroque Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez découvrir nos chocolats de Pâques réalisés dans notre atelier ! .
Chocolaterie Chabert 7 Route de Saint-Julien Fonroque 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 70 83 49
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English : Journée Portes Ouvertes | Chocolaterie Chabert
L’événement Journée Portes Ouvertes | Chocolaterie Chabert Fonroque a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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