Journée Portes Ouvertes | Chocolaterie Chabert Chocolaterie Chabert Fonroque

Journée Portes Ouvertes | Chocolaterie Chabert

Chocolaterie Chabert 7 Route de Saint-Julien Fonroque Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez découvrir nos chocolats de Pâques réalisés dans notre atelier ! .

Chocolaterie Chabert 7 Route de Saint-Julien Fonroque 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 70 83 49

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English : Journée Portes Ouvertes | Chocolaterie Chabert

L’événement Journée Portes Ouvertes | Chocolaterie Chabert Fonroque a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides