Journée Portes Ouvertes Cité Scolaire Blaise de Vigenère Cité Scolaire Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule

Journée Portes Ouvertes Cité Scolaire Blaise de Vigenère

Cité Scolaire Blaise de Vigenère 51 avenue Pasteur Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Venez en famille découvrir le collège et le lycée Blaise de Vigenère où chacun peut grandir et s’épanouir ses professeurs, ses dispositifs, ses spécialités, son internat, son offre de parcours …

Cité Scolaire Blaise de Vigenère 51 avenue Pasteur Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 99 26 29 frederic.dadet@ac-clermont.fr

English :

Come with your family to discover the Blaise de Vigenère middle and high schools, where everyone can grow and flourish: teachers, facilities, specialties, boarding facilities, career paths…

