Journée Portes Ouvertes : club séniors Mouffetard Club seniors Mouffetard Paris mardi 7 octobre 2025.

La journée portes ouvertes du club est l’opportunité idéale pour découvrir son organisation et la richesse de ses activités.

Au programme :

Animations variées pour petits et grands.

Un moment festif autour d'un karaoké convivial.

Un petit buffet pour partager un temps chaleureux entre participants et visiteurs.

Cet événement est pensé comme un temps d’échange et de rencontre, où chacun peut découvrir le club, poser ses questions et profiter d’une ambiance accueillante et festive.

Le club vous ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité. Une belle occasion de plonger dans son univers et de rencontrer ceux qui le font vivre.

Le mardi 07 octobre 2025

de 10h00 à 17h00

gratuit

Inscriptions auprès du Club Mouffetard (50 places max).

Tél. 01 45 35 99 97

Tout public.

Club seniors Mouffetard 20, rue Ortolan 75005 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris