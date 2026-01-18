Journée portes ouvertes CMA Formation Parthenay Campus des Métiers de Parthenay Parthenay

Journée portes ouvertes CMA Formation Parthenay

Campus des Métiers de Parthenay 2 Rue d’Abrantes Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Venez explorer les opportunités futures de votre carrière lors de la journée portes ouvertes de CMA-Formation.

Joignez-vous à nous pour explorer les voies de l’orientation, de la formation et de l’alternance, poser toutes vos questions sur les contrats en alternance, la rémunération, et découvrir les opportunités de reconversion professionnelle. Cette journée spéciale, qui rassemble les 15 centres de formation néo-aquitains, offre une expérience d’orientation complète.

Rencontrez des experts de l’orientation, testez votre motivation pour un domaine d’activité, échangez avec des enseignants, des étudiants, des entreprises et des partenaires, et plongez dans l’univers de la formation en alternance aux côtés de passionnés !

Inscription en ligne. .

