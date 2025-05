Journée Portes Ouvertes Conservatoire du Mans – Conservatoire du Mans Le Mans, 4 juin 2025 08:45, Le Mans.

Début : 2025-06-04 08:45:00

fin : 2025-06-04 20:00:00

2025-06-04

Une journée pour découvrir les coulisses du Conservatoire du Mans !

Au programme : Cours ouverts, répétitions, petits concerts,

échanges avec les enseignants et l’équipe administrative, visite des locaux…

Mercredi 4 juin 2025, de 8h45 à 20h, entrée libre, ouvert à tous ! .

English :

A day behind the scenes at the Le Mans Conservatoire!

German :

Ein Tag, um hinter die Kulissen des Konservatoriums von Le Mans zu blicken!

Italiano :

Una giornata dietro le quinte del Conservatorio di Le Mans!

Espanol :

Un día entre bastidores en el Conservatorio de Le Mans

