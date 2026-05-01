Journée portes ouvertes Route de Duras Cours-de-Monségur

Cours-de-Monségur

Journée portes ouvertes

Route de Duras Aux Herbes et caetera Cours-de-Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Cette journée conviviale sur notre propriété sera l’occasion de vous faire découvrir notre travail. Nous ferons visiter nos jardins et nous distillerons la Rose de Damas devant le public. Une vente de plants (aromatiques, médicinales, ornementales et légumes) sera organisée ainsi qu’un repas paysan, cuisiné par la Confédération Paysanne. Un concert de musique du monde​ est prévu à 15 h. La boutique de la ferme sera évidemment ouverte pour réaliser vos achats. Entrée libre. .

Route de Duras Aux Herbes et caetera Cours-de-Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 17 51 79 auxherbesetcaetera@gmail.com

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English :

L’événement Journée portes ouvertes Cours-de-Monségur a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers