Journée portes ouvertes d’ateliers d’artistes et d’artisans d’art autour de Montchapet

Quartier Montchapet Dijon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez à la rencontre des 22 artistes et artisans présents dans 15 sites différents et découvrez de nombreux talents dans des domaines variés : photographie, peinture, sérigraphie, maquillage artistique, illustration, modélisme, poterie, musique, menuiserie, distillerie artisanale…

Un évènement qui met avant tout en lumière le travail et la passion des artistes et artisans qui participent à la richesse de nos quartiers. Une soirée musicale, des animations, des conférences, ainsi qu’un Jeu de Piste familial seront également au rendez-vous. L’occasion de passer un agréable moment tous ensemble !

Visite de groupes à partir de 14h30. .

Quartier Montchapet Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 64 71

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English : Journée portes ouvertes d’ateliers d’artistes et d’artisans d’art autour de Montchapet

L’événement Journée portes ouvertes d’ateliers d’artistes et d’artisans d’art autour de Montchapet Dijon a été mis à jour le 2026-03-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)