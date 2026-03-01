Journée portes ouvertes d’ateliers d’artistes et d’artisans d’art autour de Montchapet Dijon
Journée portes ouvertes d’ateliers d’artistes et d’artisans d’art autour de Montchapet Dijon samedi 28 mars 2026.
Journée portes ouvertes d’ateliers d’artistes et d’artisans d’art autour de Montchapet
Quartier Montchapet Dijon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Venez à la rencontre des 22 artistes et artisans présents dans 15 sites différents et découvrez de nombreux talents dans des domaines variés : photographie, peinture, sérigraphie, maquillage artistique, illustration, modélisme, poterie, musique, menuiserie, distillerie artisanale…
Un évènement qui met avant tout en lumière le travail et la passion des artistes et artisans qui participent à la richesse de nos quartiers. Une soirée musicale, des animations, des conférences, ainsi qu’un Jeu de Piste familial seront également au rendez-vous. L’occasion de passer un agréable moment tous ensemble !
Visite de groupes à partir de 14h30. .
Quartier Montchapet Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 64 71
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English : Journée portes ouvertes d’ateliers d’artistes et d’artisans d’art autour de Montchapet
L’événement Journée portes ouvertes d’ateliers d’artistes et d’artisans d’art autour de Montchapet Dijon a été mis à jour le 2026-03-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)