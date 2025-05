Journée Portes ouvertes de CMA Formation Tarbes – TARBES Tarbes, 4 juin 2025 13:30, Tarbes.

Hautes-Pyrénées

Journée Portes ouvertes de CMA Formation Tarbes TARBES 1, rue Pierre Latécoère Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2025-06-04 13:30:00 à 17:30:00

Début : 2025-06-04 13:30:00

fin : 2025-06-04 17:30:00

Date(s) :

2025-06-04

Venez à la rencontre des équipes pédagogiques de CMA Formation Tarbes sur cette journée spéciale portes ouvertes.

Vous pourrez échanger avec des apprentis en formation, visiter les locaux et ateliers, assister à des démonstrations et découvrir des métiers qui recrutent.

Coiffure, commerce, automobile, bâtiment ou encore alimentaire la formation pour le métier de vos rêves est à CMA Formation Tarbes !

Vous cherchez une formation en apprentissage ?

CMA Formation Tarbes propose des formations en alternance, tout en étant salarié(e) dans une entreprise, dans différents secteurs d’activité, dans le but d’apprendre un métier en apprentissage et devenir un professionnel qualifié dans les métiers de la pâtisserie, de la boulangerie, de la coiffure, de l’automobile, du bâtiment, du commerce, …

L’artisanat, 250 métiers passion…, il y en a un fait pour vous !

.

TARBES 1, rue Pierre Latécoère

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 11 88

English :

Come and meet the teaching teams at CMA Formation Tarbes on this special open day.

You’ll be able to talk to apprentices in training, visit the premises and workshops, watch demonstrations and discover trades that are recruiting.

Hairdressing, retail, automotive, construction or food: training for your dream job is at CMA Formation Tarbes!

Looking for apprenticeship training?

CMA Formation Tarbes offers work-study training in a variety of sectors, with the aim of learning a trade as an apprentice and becoming a qualified professional in the pastry-making, bakery, hairdressing, automotive, building and retail trades…

Crafts, 250 passionate trades… there’s one just for you!

German :

Treffen Sie die Lehrkräfte der CMA Formation Tarbes an diesem speziellen Tag der offenen Tür.

Sie können sich mit Auszubildenden austauschen, die sich in der Ausbildung befinden, die Räumlichkeiten und Werkstätten besichtigen, an Vorführungen teilnehmen und Berufe kennenlernen, für die man sich bewerben kann.

Friseur, Handel, Automobil, Bauwesen oder Lebensmittel: Die Ausbildung für Ihren Traumberuf gibt es bei CMA Formation Tarbes!

Sie suchen eine Lehrlingsausbildung?

CMA Formation Tarbes bietet duale Ausbildungen an, bei denen man gleichzeitig in einem Unternehmen angestellt ist, und zwar in verschiedenen Branchen. Ziel ist es, einen Lehrberuf zu erlernen und eine qualifizierte Fachkraft in den Bereichen Konditorei, Bäckerei, Friseur, Automobil, Bauwesen, Handel, … zu werden.

Das Handwerk, 250 Berufe Leidenschaft …, es gibt einen, der für Sie gemacht ist!

Italiano :

Venite a conoscere i team didattici di CMA Formation Tarbes in questa speciale giornata di porte aperte.

Potrete parlare con gli apprendisti in formazione, visitare i locali e i laboratori, assistere a dimostrazioni e scoprire le carriere che stanno assumendo.

Parrucchiere, commercio al dettaglio, industria automobilistica, edilizia o alimentare: la formazione per il lavoro dei vostri sogni è disponibile presso CMA Formation Tarbes!

Cercate un apprendistato?

CMA Formation Tarbes offre corsi di formazione in alternanza, mentre si è dipendenti di un’azienda, in vari settori di attività, con l’obiettivo di imparare un mestiere in apprendistato e diventare professionisti qualificati nei settori della pasticceria, della panificazione, dei parrucchieri, dell’automobile, dell’edilizia, del commercio al dettaglio, ecc.

Artigianato e mestieri qualificati, 250 carriere entusiasmanti… ce n’è una che fa per voi!

Espanol :

Venga a conocer a los equipos pedagógicos de CMA Formation Tarbes en esta jornada especial de puertas abiertas.

Podrá hablar con los aprendices en formación, visitar las instalaciones y los talleres, asistir a demostraciones e informarse sobre las carreras que se están contratando.

Peluquería, comercio, automóvil, construcción o alimentación: ¡en CMA Formation Tarbes podrá formarse para el trabajo de sus sueños!

¿Busca un aprendizaje?

CMA Formation Tarbes le propone formaciones en alternancia, mientras trabaja en una empresa, en distintos sectores de actividad, con el objetivo de aprender un oficio en régimen de aprendizaje y convertirse en un profesional cualificado de la pastelería, la panadería, la peluquería, la automoción, la construcción, el comercio minorista, etc.

Oficios, 250 carreras apasionantes… ¡hay una para ti!

