Journée Portes ouvertes de CMA Formation Tarbes TARBES Tarbes

Venez à la rencontre des équipes pédagogiques de CMA Formation Tarbes sur cette journée spéciale portes ouvertes.

Vous pourrez échanger avec des apprentis en formation, visiter les locaux et ateliers, assister à des démonstrations et découvrir des métiers qui recrutent.

Trouve ta voie dans l’Artisanat, dans les domaines de l’alimentation, l’hôtellerie, la coiffure, le bâtiment, l’automobiles, le commerce, le sport du CAP au Bac + 2.

CMA Formation Tarbes propose des formations en alternance, tout en étant salarié(e) dans une entreprise, dans différents secteurs d’activité, dans le but d’apprendre un métier en apprentissage et devenir un professionnel qualifié dans les métiers de la pâtisserie, de la boulangerie, de la coiffure, de l’automobile, du bâtiment, du commerce, …

L’artisanat, 250 métiers passion…, il y en a un fait pour vous !

TARBES 1, rue Pierre Latécoère Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 11 88

Come and meet the teaching teams at CMA Formation Tarbes on this special open day.

You’ll be able to talk to apprentices in training, visit the premises and workshops, watch demonstrations and discover trades that are recruiting.

Find your path in the craft trades, in the fields of: food, hotels, hairdressing, construction, automobiles, commerce, sports, from CAP to Bac + 2.

CMA Formation Tarbes offers work-study training courses in various sectors of activity, with the aim of learning a trade through apprenticeship and becoming a qualified professional in the pastry-making, bakery, hairdressing, automotive, building and retail trades…

Crafts, 250 passionate trades… there’s one just for you!

