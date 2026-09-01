Journée Portes ouvertes de CMA Formation Tarbes TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Journée Portes ouvertes de CMA Formation Tarbes

TARBES 1, rue Pierre Latécoère Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 13:30:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez à la rencontre des équipes pédagogiques de CMA Formation Tarbes sur cette journée spéciale portes ouvertes.

Vous pourrez échanger avec des apprentis en formation, visiter les locaux et ateliers, assister à des démonstrations et découvrir des métiers qui recrutent.

Coiffure, commerce, automobile, bâtiment, hôtellerie, sport : la formation pour le métier de vos rêves est à CMA Formation Tarbes !

Vous cherchez une formation en apprentissage du CAP au Bac + 2 ?

CMA Formation Tarbes propose des formations en alternance, tout en étant salarié(e) dans une entreprise, dans différents secteurs d’activité, dans le but d’apprendre un métier en apprentissage et devenir un professionnel qualifié dans les métiers de la pâtisserie, de la boulangerie, de la coiffure, de l’automobile, du bâtiment, du commerce, …

L’artisanat, 250 métiers passion…, il y en a un fait pour vous !

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TARBES 1, rue Pierre Latécoère Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 11 88

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English :

Come meet the teaching staff at CMA Formation Tarbes during this special open house.

You’ll have the chance to talk with current apprentices, tour the facilities and workshops, watch demonstrations, and learn about careers that are hiring.

Hairdressing, retail, automotive, construction, hospitality, sports: CMA Formation Tarbes offers training for the career of your dreams!

Are you looking for an apprenticeship program ranging from the CAP to a two-year post-secondary degree?

CMA Formation Tarbes offers work-study programs—where you’ll be employed by a company—in various industries, with the goal of learning a trade through an apprenticeship and becoming a qualified professionalin fields such as pastry, baking, hairdressing, automotive, construction, retail, and more.

Crafts—250 exciting trades… there’s one just for you!

L’événement Journée Portes ouvertes de CMA Formation Tarbes Tarbes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de Tarbes|CDT65