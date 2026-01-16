Journée Portes Ouvertes de la Croix-Rouge Compétence Occitanie Maison St Pierre-Bourran Rodez

Journée Portes Ouvertes de la Croix-Rouge Compétence Occitanie

Maison St Pierre-Bourran Avenue Saint-Pierre Rodez Aveyron

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Croix-Rouge Compétence Occitanie, ouvre ses portes à Rodez le samedi 31 janvier de 9h30 à 16h !

Dans cette période cruciale pour choisir son orientation, les établissements de formation de Croix-Rouge Compétence ouvrent leurs portes le samedi 31 janvier 2026, afin d’accompagner les jeunes dans le choix de leur avenir professionnel.

Les formations de Croix-Rouge Compétence sont ouvertes à tous et peuvent être suivies en cursus classique ou en apprentissage. Elles mènent à des métiers favorisant une véritable ouverture professionnelle, humaine et citoyenne, avec de nombreuses opportunités d’emploi durable à proximité du domicile ou sur tout le territoire, ainsi que des possibilités d’évolution tout au long de la vie.

L’établissement Croix-Rouge Compétence de Grabels ouvrira ses portes pour présenter les formations

Sanitaires Aide-soignant, Ambulancier

Au programme

Moment convivial de proximité, cet événement est l’occasion unique

de s’informer sur les métiers du sanitaire et du social auxquels forme le réseau d’établissements Croix-Rouge Compétence et de découvrir les programmes pédagogiques des formations.

de poser des questions et d’échanger en direct avec les formateurs et les apprenants en cours de cursus (rythme des études, profils recherchés, modalités d’accès à la sélection, possibilités de mobilité internationale et Erasmus+, spécificités des stages, possibilité de faire la formation en apprentissage, début de carrière, …) ;

de visiter et de tester les équipements techniques innovants dont disposent les établissements (salles de simulation en soins infirmiers, exosquelettes, salle immersive…).

INSCRIPTION via le site internet https://survey.zohopublic.eu/zs/uS63dv .

English :

Croix-Rouge Compétence Occitanie, opens its doors in Rodez on Saturday, January 31 from 9:30 a.m. to 4 p.m.!

